Трамп заявил, что Иран начал "выводить своих людей" из Сирии и Йемена

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран после выхода США из "ядерного соглашения" начал "выводить своих людей" из Сирии и Йемена, где в последние годы продолжаются вооруженные конфликты, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что Иран изменился. Я не думаю, что они (Иран - ред.) теперь так смотрят в сторону Средиземного моря, Сирии, Йемена. Они начинают выводить людей из Сирии, из Йемена. Это уже совсем другое дело", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Я сделал этого из-за ядерной (проблемы), но это (действия Ирана - ред.) побочный эффект... Иран уже не та страна, которой он был еще три-четыре месяца назад, когда они были гораздо смелее", - добавил президент.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Это решение о выходе не поддержали остальные участники соглашения.

США обвиняют Иран в военной помощи правительству Сирии и повстанцам-хуситам в Йемене, называя это "дестабилизирующими действиями в регионе".