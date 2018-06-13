Меркель обвинила Трампа в устаревшем подходе к расчету торгового баланса

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила президента США Дональда Трампа в устаревшем подходе к расчету торгового баланса, отвечая на его критику в адрес ФРГ, сообщает газета Hamburger Abendblatt со ссылкой на заявление Меркель на мероприятии экономического совета партии ХДС во вторник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Меркель призвала к перерасчету баланса международной торговли в связи с критикой США в отношении экспортного профицита Германии, заявив, что на сегодняшний день сальдо торгового баланса рассчитывается "старомодным образом", так как не учитывается торговля услугами.

"Если включить их (услуги - прим. ред.) в торговый баланс, тогда получится, что США имеет большой профицит в торговле с Европой. И доля услуг будет возрастать", - заявила Меркель.

Меркель также добавила, что Германия инвестирует в США гораздо больше, чем Соединенные Штаты в ФРГ.

Ранее президент США Дональд Трамп в Twitter подверг критике премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а заодно и страны ЕС и одновременно выложил фотографию с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В последующих твитах Трамп вновь напомнил о торговом дефиците США в 800 миллиардов долларов с другими странами, включая 151 миллиард с ЕС, а также отметил, что США оплачивают "почти все расходы" по обороне для членов НАТО.