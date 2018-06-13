Главу Гватемалы обвинили в неэффективных мерах после извержения вулкана

Президент Гватемалы Джимми Моралес не смог должным образом справиться с кризисом, возникшим из-за извержения вулкана Фуэго, жертвами которого стали 117 человек, заявил РИА Новости оппозиционный депутат Орландо Бланко, член Национального союза надежды (UNE), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий (CONRED) слабо управляла (процессом - ред.), как и сам президент республики, который должен был возглавить кризис и попытаться его урегулировать, но его не было, и это отразилось на плохой институциональной реакции со стороны правительства", - заявил Бланко.

Он добавил, что реакция была "сомнительной, беспорядочной и в высшей степени неэффективной". Бланко отметил, что "несмотря на то, что Гватемала считается одной из четырех стран с наибольшей подверженностью климатическим изменениям, учреждения, ответственные за смягчение последствий стихийных бедствий, таких как извержение вулкана, отреагировали поздно и продолжают действовать неэффективно".

Ранее стало известно, что вулкан Фуэго в Гватемале, извержение которого унесло жизни как минимум 117 человек 3 июня, во вторник вновь активизировался. Как сообщает национальный институт сейсмологии центральноамериканской страны, с раннего утра в кратере вулкана происходят взрывы, а газы и пепел выбрасываются на высоту до 5 км.

Общее число жертв извержения пока составляет 117 человек, еще 197 человек считаются пропавшими без вести. Прокуратура Гватемалы ранее открыла расследование в связи с гибелью людей. Потоки лавы и пепел покрыли близлежащие поселки.

По данным властей, в результате удара стихии 57 человек получили ранения, 12,4 тысячи были эвакуированы и 4,2 тысячи находятся во временных убежищах. В общей сложности стихия затронула 1,7 миллиона человек.