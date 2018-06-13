В США "печенье с предсказаниями" помогло женщине выиграть в лотерею
13 июня 2018 07:30 373
В США женщина из штата Вирджиния выиграла в лотерею 100 тысяч долларов благодаря печенью с предсказаниями. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Я использовала цифры, которые были напечатаны на бумаге внутри печенья с предсказаниями, как числовую комбинацию к купленному лотерейному билету", - рассказала счастливица.
Победительница добавила, что планы на выигранные деньги ее семья уже составила - "мы оплатим счета и, возможно, отправимся в круиз".
Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей, в том числе украинцев, играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение - большую часть выигрыша победители тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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