В США "печенье с предсказаниями" помогло женщине выиграть в лотерею

В США женщина из штата Вирджиния выиграла в лотерею 100 тысяч долларов благодаря печенью с предсказаниями. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Я использовала цифры, которые были напечатаны на бумаге внутри печенья с предсказаниями, как числовую комбинацию к купленному лотерейному билету", - рассказала счастливица.

Победительница добавила, что планы на выигранные деньги ее семья уже составила - "мы оплатим счета и, возможно, отправимся в круиз".

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей, в том числе украинцев, играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение - большую часть выигрыша победители тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.