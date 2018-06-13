В Китае запустят самый длинный высокоскоростной поезд в мире - ФОТО

В Китае с 1 июля официально заработает самый длинный высокоскоростной поезд в мире Fuxing. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"С 1 июля в Китае официально заработает "Фусин" - самый длинный высокоскоростной поезд в мире. Каждый день 3 новых поезда будут осуществлять рейсы между Пекином и Шанхаем", - говорится в сообщении.

Новинка будет развивать скорость до 350 км/ч и будет состоять из 16 вагонов, общая длина которых составляет 414,26 м.

Предварительно сообщается, что поезд рассчитан на перевозку свыше 1,1 тыс. пассажиров.

Поезд полностью разработан в Китае, будет иметь более длительный срок службы и отличаться повышенной надежностью, обещает производитель.