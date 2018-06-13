В Китае запустят самый длинный высокоскоростной поезд в мире - ФОТО
13 июня 2018 07:36 400
В Китае с 1 июля официально заработает самый длинный высокоскоростной поезд в мире Fuxing. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"С 1 июля в Китае официально заработает "Фусин" - самый длинный высокоскоростной поезд в мире. Каждый день 3 новых поезда будут осуществлять рейсы между Пекином и Шанхаем", - говорится в сообщении.
Новинка будет развивать скорость до 350 км/ч и будет состоять из 16 вагонов, общая длина которых составляет 414,26 м.
Предварительно сообщается, что поезд рассчитан на перевозку свыше 1,1 тыс. пассажиров.
Поезд полностью разработан в Китае, будет иметь более длительный срок службы и отличаться повышенной надежностью, обещает производитель.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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