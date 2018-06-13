Tesla уволит более четырех тысяч сотрудников

Более 4 тысяч сотрудников компании Tesla будут уволены в связи с ее реорганизацией, направленной на увеличение рентабельности производства, сообщает портал Business Insider со ссылкой на главу компании Илона Маска, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"За последние несколько лет компания Tesla быстро росла и развивалась, что привело к дублированию некоторых обязанностей сотрудников, которые сегодня трудно оправдать, хотя они имели смысл в прошлом", - написал Маск в официальным письме сотрудникам компании, опубликованном в его Twitter.

"Из-за необходимости снизить затраты и достичь рентабельности мы приняли трудное решение отпустить примерно 9% наших сотрудников", - отметил Маск.

Макс также добавил, что в течение 15 лет Tesla не производила ежегодной прибыли. "Мы стремимся ускорить переход к экологически чистой энергетике, но мы никогда не достигнем этой цели, пока мы не сможем, наконец, обеспечить устойчивую прибыль", - объяснил глава Tesla.

По данным Business Insider, штат компании насчитывает около 46 тысяч сотрудников.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.