Трамп согласился посетить КНДР, а Ким Чен Ын - США

Президент США Дональд Трамп принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР, в свою очередь тот согласился приехать в Соединенные Штаты, сообщает северокорейское агентство ЦТАК, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына приехать в США. Два лидера с удовольствием приняли приглашения друг друга, уверенные в том, что это послужит еще одним важным событием для отношений КНДР и США", - говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что посетит с визитом Северную Корею "в подходящее время".

В Сингапуре 12 июня прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР, по ее итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, из которого следует, что Вашингтон дает Пхеньяну гарантии безопасности, а тот, в свою очередь, подтверждает приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

СМИ сообщили, почему Трамп вернется из Сингапура "раньше запланированного"

В то же время в соглашении отсутствует требование полного, необратимого и гарантированного отказа от ядерного оружия и уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.

США и КНДР также обязались при первой возможности провести встречу на уровне глав МИД, чтобы обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на саммите.