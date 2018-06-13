Бельгийка выиграла титул «Мисс мундиаль-2018» - ФОТО
13 июня 2018 08:20 306
В Германии прошел конкурс красоты, организованный 32 странами-участницами чемпионата мира - 2018, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как информирует Сanalc.be, титул "Мисс мундиаль" выиграла 18-летняя представительница Бельгии Зоэ Брунет.
"Я горжусь своим титулом. Надеюсь, что бельгийская сборная теперь выиграет Кубок мира", - сказала девушка после победы.
Конкурс красоты проводится с 2006 года. Согласно правилам, представительницы стран-участниц мирового первенства в возрасте от 18 до 33 лет должны помимо наличия привлекательной внешности неплохо разбираться в футболе.
На групповом этапе чемпионата мира - 2018 Бельгия сыграет с командами Панамы, Туниса и Англии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!