ДТП в Индии: 17 человек погибли, 12 пострадали

13 июня 2018 08:47

В среду, 13 июня, в штате Уттар-Прадеш в Индии не менее 17 человек погибли и 12 получили травмы различной степени тяжести в ДТП с автобусом. Врачи оценивают состояние троих пострадавших как тяжелое.

Авария произошла в районе города Майнпури, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По предварительным данным, автобус задел разделительное ограждение и перевернулся.

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