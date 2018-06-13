ДТП в Индии: 17 человек погибли, 12 пострадали

В среду, 13 июня, в штате Уттар-Прадеш в Индии не менее 17 человек погибли и 12 получили травмы различной степени тяжести в ДТП с автобусом. Врачи оценивают состояние троих пострадавших как тяжелое.

Авария произошла в районе города Майнпури, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По предварительным данным, автобус задел разделительное ограждение и перевернулся.