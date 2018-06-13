Игроки сборной Бразилии приготовили праздничный торт для Коутиньо прямо у него на голове - ВИДЕО

Бразильские футболисты поддержали традиционный для их страны шуточный способ поздравления, а потому также обсыпали Коутиньо мукой и облили водой, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

У футболиста сборной Бразилии Филиппе Коутиньо 12 июня день рождения. Находящиеся сейчас в Сочи коллеги по национальной команде решили поздравить его традиционным для Бразилии способом - разбив о голову яйцо. Пока полузащитник отдыхал на газоне после тренировки, нападающий сборной Неймар подкрался сзади и разбил несколько яиц о голову товарища. Видео с поздравлением опубликовал телеграм-канал Life Shot.

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