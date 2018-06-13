В Индонезии произошло сильное землетрясение
13 июня 2018 10:44 120
На индонезийском острове Суматра зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8, следует из данных Геологической службы США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным службы, толчки произошли в 23.08 по местному времени во вторник, 12 июня, в 241 км к северо-западу от города Паданг в провинции Западная Суматра. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
Данных о разрушениях и жертвах не поступало.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло в индонезийской провинции Центральная Ява.
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