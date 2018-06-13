В Афганистане прогремел сильный взрыв, погиб ребенок

Один ребенок погиб и еще несколько получили ранения в результате взрыва на рынке административного центра провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, инцидент произошел в среду утром в городе Джелалабад. Как сообщил представитель губернатора провинции, взрывное устройство было установлено рядом с одним из магазинов, расположенном на оживленном рынке.

Сообщается, что в результате взрыва ранения получили семь человек, среди которых четверо детей. Все они были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

По данным телеканала, к настоящему моменту ни одна из действующих на территории страны группировок пока не взяла ответственность за взрыв.

Ранее сообщалось, что движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю исламского праздника Ураза-Байрам.

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о временном перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня.

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