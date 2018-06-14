Меган Маркл грубо нарушила протокол на праздновании дня рождения королевы - ФОТО

Согласно давней английской традиции, монарх Великобритании празднует свой день рождения дважды: фактический в кругу семьи и официальный на публике. Королева отмечает второй праздник в одну из суббот июня. Этот месяц выбран не случайно, ведь именно в это время больше шансов, что плохая погода не испортит празднование.

21 апреля королева Елизавета II отметила свой 92-й день рождения с близкими, а 9 июня отметила событие традиционным парадом Trooping the Colour. Звездами на мероприятии стали младшие члены королевской семьи.

Впервые в процессии приняла участие Меган Маркл. Герцогиня Сассекская опять отличилась нарушением протокола. Для мероприятия она выбрала платье с открытыми плечами, чего никогда не позволяли себе ни Кейт Миддлтон, ни принцесса Диана, сообщает Day.Az со ссылкой на ofigenno.com.

Герцоги Сассекские прибыли на празднование в одном экипаже, а вот герцогиня Кембриджская приехала вместе с супругой принца Чарльза, что не на шутку взволновало поклонников Кейт и принца Уильяма.

Оказалось, что принц Уильям, как и его отец, ехали во главе парада конных гвардейцев, однако зрители сперва не узнали их под огромными форменными шапками. Герцог Сассекский не мог ехать во главе колонны, так как его военное звание не позволяет этого.

Во время традиционного сбора на балконе Букингемского дворца всё внимание публики было приковано к детям герцогов Кембриджских. Принц Джордж болтал без умолку, из-за этого его кузина попыталась закрыть ему ладошкой рот. Будущий король ты или нет, а на тебя всегда найдется управа.

Малышка Шарлотта споткнулась на балконе и чуть не упала. Из-за сильного перепуга она расплакалась, но Кейт удалось подхватить ее и быстро успокоить. Уже через пару минут девочка, как подобает настоящему профессионалу, приветствовала авиацию.

Ее Величество появилась на параде в темных очках, так как только в мае она перенесла операцию по удалению катаракты.

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