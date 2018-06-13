Неймар расплакался, попав в комнату своего детства - ВИДЕО

Бразильский футболист и суперзвезда французского "Париж Сан-Жермен" Неймар расплакался из-за сюрприза, который ему подготовили дизайнеры вместе с матерью и сестрой, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Они воссоздали комнату, в которой спортсмен провел детство. Так, родственницы подсказали дизайнерам малейшие детали интерьера, вплоть до детских трофеев спортсмена.

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