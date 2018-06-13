Министр культуры Испании уклонялся от уплаты налогов

Новый министр культуры Испании, известный журналист и писатель Максим Уэрта уклонялся от уплаты налогов, выяснила газета El Confidencial, сам министр заявил, что в отставку уходить не собирается, а все налоги и штрафы он уже заплатил, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В прошлом году налоговая служба Испании установила, что Уэрта недоплатил в государственную казну 218 тысяч 332 евро - будучи ведущим на телевидении он отчитывался перед налоговыми органами через созданную им компанию Almaximo Profesionales de la Imagen SL. В итоге из заработанных 798 тысяч 520 евро он заплатил налог лишь в размере 21 тысячи 860 евро.

Речь идет о периоде с 2006 по 2008 годы. В результате суд постановил, что журналист должен заплатить налоги и штрафы в размере 243 тысяч евро.

Сам министр отказался уходить в отставку из-за скандала. "Я все урегулировал с налоговой службой. Изменил налоговый критерий, урегулировал, заплатил, что причитается и дело закрыто. У меня не было злого умысла и я ничего не скрывал. Я выполнил мой гражданский долг", - заявил Уэрта в интервью радиостанции Onda Cero. Он добавил, что когда он пришел работать на телевидении ему посоветовали создать общество, "так делали все - актеры, дикторы, ведущие".