Лидер движения "Талибан" в Афганистане призвал США к прямому диалогу

Лидер радикального движения "Талибан" в Афганистане Мулави Хайбатулла Ахундзада заявил, что если США считают возможным мирное урегулирование ситуации в стране, они должны это делать посредством прямого диалога, сообщает телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Движение оставило двери понимания и переговоров открытыми", - заявил Ахундзада. Он также призвал США к ведению прямых переговоров и отметил, что если США "верят в возможность мирного урегулирования, тогда они должны урегулировать конфликт посредством диалога", сообщает телеканал.

Ахундзада добавил, что единственный путь для спасения Афганистана заключается в том, чтобы все иностранные войска, в том числе США, покинули страну.

Ранее сообщалось, что движение "Талибан" вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю исламского праздника Ураза-Байрам.

Власти Афганистана приветствуют заявление "Талибана" о перемирии

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о временном перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня.

Однако позднее стало известно о том, что боевики радикального движения "Талибан" провели скоординированную атаку в провинции Газни на юго-востоке Афганистана, в первый день перемирия. Движение "Талибан" не прокомментировало это нападение.