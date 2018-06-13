NYT сообщила о рекордных доходах FIFA от ЧМ-2018

Международная федерация футбола (FIFA) планирует заработать на чемпионате мира по футболу в России рекордные $6,1 млрд. Это на 10% больше, чем организация планировала заработать изначально, сообщает газета The New York Times со ссылкой на финансовые документы FIFA.



Эта сумма станет рекордной для федерации. Для сравнения: на чемпионате мира 2014 года в Бразилии FIFA заработала $1,3 млрд. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на РБК.



Газета отмечает, что ранее FIFA рассчитывала заработать $3 млрд от продажи прав на телетрансляции, однако в итоге организация выручит за права на 2% больше (+$60 млн). Кроме того, на $200 млн больше, чем изначально планировалось, принесут FIFA спонсорские соглашения - $1,65 млрд.



При этом, отмечает NYT, семь из 20 спонсорских контрактов на ЧМ-2018 принадлежат компаниям из Китая, которые уделяют популяризации футбола особое внимание. Другой причиной роста доли китайских спонсоров NYT называет продолжающиеся антикоррупционное расследование со стороны Минюста США против руководства FIFA. С 2011 года у организации не появилось ни одного нового спонсора из числа западных компаний, отмечает газета.



Свою лепту в заработок FIFA внесут отчисления за использование бренда. Так, в 2017 году FIFA получила на 23% больше в виде роялти за использованием бренда ЧМ-2018 от производителя спортивных видеоигр EA Sports, разработавшего популярный футбольный симулятор FIFA 18. Всего отчисления EA Sports в пользу Международной футбольной федерации составили в 2017 году $160 млн.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.





