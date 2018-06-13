Обидевшийся кот рассмешил пользователей Сети - ВИДЕО

13 июня 2018 14:05

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен кот, "обидевшийся" на своих хозяев. Ролик был опубликован в "Инстаграме" на канале meowed, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На этих кадрах можно увидеть, как животное сидит повернувшись спиной к людям и недовольно реагирует на прикосновения пальцев к своей спине.

За несколько часов публикации забавное видео посмотрели более 150 тысяч человек.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Обидевшийся кот рассмешил пользователей Сети

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