Обидевшийся кот рассмешил пользователей Сети - ВИДЕО
13 июня 2018 14:05 207
В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен кот, "обидевшийся" на своих хозяев. Ролик был опубликован в "Инстаграме" на канале meowed, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На этих кадрах можно увидеть, как животное сидит повернувшись спиной к людям и недовольно реагирует на прикосновения пальцев к своей спине.
За несколько часов публикации забавное видео посмотрели более 150 тысяч человек.
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