Калифорнию разделят на 3 штата

Голосование по инициативе о разделении Калифорнии на три отдельных штата пройдет 6 ноября, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление секретаря американского штата Калифорния Алекса Падиллы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Секретарь штата 28 июня подтвердит инициативу (о голосовании) для проведения 6 ноября 2018 года", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что инициатива американского венчурного инвестора Тима Дрейпера под названием Cal-3 собрала более 600 тысяч подписей. Отмечается, что предложению нужно было собрать более 365 880 голосов зарегистрированных граждан, чтобы оно было вынесено на референдум.

Проект Дрeйпера предусматривает образование центрального, южного и северного штатов. Предполагается, что названия новым штатам дадут жители. Проекту потребуется одобрение конгресса.

Дрейпер ранее уже выступал с подобными предложениями в 2014 и 2016 годах, но тогда его инициативы не нашли достаточной поддержки.

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