Израиль показал нового убийцу «Панцирей» - ВИДЕО

Израильские компании IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries) создали сверхзвуковую ракету класса "воздух-поверхность" под названием Rampage, сообщает Ynetnews.

Дальность ракеты составляет 150 километров, длина - 4,7 метра, масса боевой части - 150 килограммов. На вооружение ракета должна поступить в 2019 году, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Оружие, запускаемое с истребителей четвертого и пятого поколений, в частности, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II, предназначено для поражения зенитных ракетных комплексов и материальных объектов противника.

The Drive отмечает, что Rampage пригодится в израильской военной кампании в Сирии и против Ирана. В мае 2018 года Израиль уничтожил расположенный в Сирии ракетно-пушечный комплекс российского производства "Панцирь-С1".

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