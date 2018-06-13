Крупный пожар вспыхнул в небоскребе в Мумбае - ВИДЕО
13 июня 2018 16:36 480
Крупный пожар вспыхнул в небоскребе индийского мегаполиса Мумбай, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Пламя распространилось по верхним этажам, из горящего здания пожарные эвакуировали около 95 человек.
Экстренные службы пока не располагают информацией о погибших или пострадавших в огне.
С возгоранием борются пожарные, на месте происшествия находятся спасатели и скорая помощь, сообщает агентство ANI.
Владельцем небоскреба СМИ называют индийскую актрису и модель Дипике Падуконе.
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