Крупный пожар вспыхнул в небоскребе в Мумбае - ВИДЕО

Крупный пожар вспыхнул в небоскребе индийского мегаполиса Мумбай, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пламя распространилось по верхним этажам, из горящего здания пожарные эвакуировали около 95 человек.

Экстренные службы пока не располагают информацией о погибших или пострадавших в огне.

С возгоранием борются пожарные, на месте происшествия находятся спасатели и скорая помощь, сообщает агентство ANI.

Владельцем небоскреба СМИ называют индийскую актрису и модель Дипике Падуконе.

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