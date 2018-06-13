У берегов Индонезии затонуло судно, есть жертвы

Судно затонуло у берегов индонезийского острова Сулавеси, не менее 13 человек погибли, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Представитель службы по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сообщил агентству, что кораблекрушение произошло в водах недалеко от города Макасар - административного центра провинции Южный Сулавеси, передает Day.Az.

Восемь человек из числа находившихся на борту судна пропали без вести. В районе кораблекрушения ведется поисково-спасательная операция.