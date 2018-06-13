Премьер Грузии заявил о своей отставке

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в среду, что уходит в отставку, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я старался быть премьер-министром каждого гражданина... Я был и являюсь командным игроком. Исходя из этого, я замечаю настроения в команде и принимаю решение, которое в моей ситуации должен был принять любой руководитель команды. Я оставляю сегодня свою должность", - заявил Квирикашвили на брифинге.

В связи с уходом премьера в отставку уходит все правительство.

Вопрос возможной отставки правительства обсуждался в обществе с тех пор, как в центре Тбилиси 31 мая начались масштабные акции протеста с требованием "восстановления справедливости" и отставки премьера. Организатором акции был Заза Саралидзе - отец убитого 16 летнего подростка. На фоне протеста подал в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, затем митингующие требовали отставки главы Минюста, МВД и правительства в целом.