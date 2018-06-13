Президент Македонии отказался подписывать договор о переименовании страны

Президент Македонии Георге Иванов в среду в обращении к нации отказался подписать договор между Скопье и Афинами о переименовании страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник македонский премьер-министр Зоран Заев сообщил гражданам, что с греческим коллегой они достигли по телефону решения о 25-летнем споре между Афинами и Скопье о названии бывшей югославской республики. По словам Заева, в повсеместном употреблении с переводом на другие языки страна будет называться Республика Северная Македония, после того, как правительства двух стран подпишут договор, который ратифицируют парламенты, и переименование осенью утвердят македонские граждане на референдуме. Он также уточнил, что потребуется внести поправки в конституцию страны.

Президент Македонии Георге Иванов во вторник не отреагировал на достигнутую договоренность между Заевым и Алексисом Ципрасом.

В среду утром македонский премьер пришел с главой МИД Николой Димитровым к президенту, чтобы официально сообщить о договоренности. Как позже сообщил кабинет главы государства, встреча продлилась всего две минуты.

"Такой наносящий ущерб договор, уникальный в истории человечества, для меня недостоин и неприемлем. С ним нарушается конституция, законы, разрушаются государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность", - заявил президент в обращении к нации.

Он также призвал прекратить спекулировать стратегическими целями страны, такими как вступление в ЕС и НАТО.