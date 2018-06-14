В Перу нашли еще одно крупное захоронение принесенных в жертву детей

Новое массовое захоронение детей, принесенных в жертву, найдено на севере Перу. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на перуанского археолога Ферена Кастильо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об останках более чем сотни детей, обнаруженных при раскопках в районе Пампас-ла-Крус в регионе Ла-Либертад.

"Помимо 140 детских останков, найденных в зоне Уанчакито несколько месяцев назад, в этом новом раскопе в Пампас-ла-Крус мы обнаружили пока еще в общей сложности 111 принесенных в жертву детей", - сказал Кастильо.

Раскопки продолжаются, археологи считают, что общее число останков превысит найденное в Уанчакито. Жертвы были принесены в доколумбовы времена в эпоху древней культуры чиму, скорее всего, они были вызваны неким климатическим явлением, которое принесло с собой дожди. Археологи считают, что массовым убийством детей и лам, также найденных при раскопках, местные жители пытались упросить богов остановить ливни, которые мешали промыслу рыбы в океане.

Ранее археологи обнаружили в Перу свидетельства крупнейшего на территории Северной и Южной Америки и, вероятно, в мировой истории, массового жертвоприношения детей. По словам ученых, более 140 детей и 200 молодых лам, по всей видимости, были принесены в жертву в ходе одного ритуала, который, предположительно, был совершен 550 лет назад в эпоху малоизученной высокоразвитой доколумбовой культуры чиму.

Место жертвоприношения, известное как Уанчакито, расположено на утесе с видом на Тихий океан в районе Уанчако на севере Перу. Неподалеку от него расположен Чан-Чан - бывший центр культуры чиму и столица государственного образования Чимор. В 1986 году Чан-Чан обрел статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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