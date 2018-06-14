Неуравновешанная американка убила студентку из-за ДТП

Жительница американского штата Аризона Холли Дэвис, которая застрелила студентку из Китая, получит по результатам сделки с правосудием до 25 лет тюрьмы, изначально ей грозило вплоть до пожизненного заключения. Об этом сообщил местный телеканал KTVK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Дэвис в 2016 году на своем автомобиле врезалась в машину, в которой сидела 19-летняя студентка Университета штата Аризона Юэ Цзян и ее приятель. В таких инцидентах полиция почти всегда признает виновным водителя ехавшей позади машины из-за несоблюдения дистанции. В припадке ярости Дэвис выскочила из машины, подбежала к машине Юэ Цзян и несколько раз выстрелила в студентку в упор.

Раненая девушка пыталась бежать с места происшествия, она вырулила на встречную полосу, но потеряла сознание. Через некоторое время она скончалась в больнице. Никаких конфликтов между Дэвис и Юэ Цзян перед этим не было, рассказал друг китаянки.

Дэвис предъявили обвинение в убийстве первой степени, то есть с отягчающими обстоятельствами. Однако впоследствии она пошла на сделку с прокурорами, которые согласились понизить обвинение до второй степени. Тем не менее, признание вины повлечет до 25 лет тюрьмы, уточняет телеканал.

Отец убитой Июн Цзян присутствовал в суде и обвинил Дэвис в "жестоком и бесчеловечном" убийстве дочери.

Приговор по делу будет оглашен 15 июня.

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