В небе над Аляской столкнулись два самолета - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10:00
Два небольших самолета столкнулись в небе над американским штатом Аляска, один из них совершил экстренную посадку в городе Анкоридж, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает телеканал KTVA со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Один самолет действительно приземлился, раненых нет", - заявил представитель противопожарной службы штата Эрик Шунеманн. По его словам, у воздушного судна в результате столкновения были замечены повреждения шасси.
Как отмечает телеканал, сотрудники полиции штата также обнаружили обломки второго самолета, участвовавшего в столкновении, недалеко от реки Суситна. Сколько человек находилось на борту и первого, и второго воздушного суда, пока неизвестно.
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