Российские пранкеры разыграли генсека ОБСЕ, позвонив от имени Пашиняна

Пранкеры Лексус и Вован разыграли генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, представившись премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) опубликовали аудиозапись телефонного разговора, продлившегося 18 минут. Слышно, что голос, представившийся Пашиняном, говорит на английском с небольшим акцентом.

Гремингер поздравил премьера с новой должностью и предложил внести изменения в Избирательный кодекс.

"Я хотел бы поздравить Вас с избранием на должность премьер-министра", - сказал Гремингер человеку, которого он считал премьер-министром Армении.

"Благодарю за поздравления! Рад слушать Вас. Вы один из первых, кто позвонил мне из-за рубежа, поэтому я очень рад говорить в Вами сейчас", - ответил голос.

Генсек ОБСЕ заявил, что хочет заверить Пашиняна в поддержке ОБСЕ в вопросе проведения реформ, намеченных новым правительством Армении.

"В частности, я читал о намерении обновить Избирательный кодекс в преддверии выборов и хотел сообщить, что ОБСЕ и, в частности, Бюро по демократическим институтам и правам человека, готовы поддержать Вас в этом начинании. Как Вам известно, БДИПЧ осуществляло мониторинг на последних выборах в Армении и направило ряд рекомендаций новым властям. Возможно, эти рекомендации могли бы стать для вас интересной точкой в рамках внесения изменений в Избирательный кодекс. Хочу заверить в нашей готовности поддержать Вас в этом деле", - сказал он.

Отметим, что это уже не первый случай, когда премьер Армении становится заочным участником розыгрыша мирового масштаба. Ранее те же Вован и Лексус разыграли министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, прикинувшись Николом Пашиняном. Однако Джонсон быстро раскусил шутников и прервал разговор.