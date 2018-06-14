В Подмосковье спасатели по ошибке сбросили 40 тонн воды на полицейских - ВИДЕО
В Ногинске во время пожарных учений спасателей самолёт Ил-76 случайно сбросил около 40 тонн воды не на лесной массив, а на сотрудников ДПС, дежуривших возле дороги. Соответствующее видео предоставило сообщество "Омбудсмен полиции" в соцсети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
На кадрах ролика видно, что одному из полицейских удалось укрыться от внезапно обрушившегося "ливня" в служебной машине, другой остался на улице и промок до нитки.
Сотрудники ДПС с юмором отнеслись к промаху спасателей и поделились видео инцидента в Сети. Пользователи социальных сетей не удержались от саркастических комментариев, назвав случившееся "небесной карой" и "лучшей автомойкой".
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