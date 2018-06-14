На Филиппинах бессердечная мать оставила 2-месячного младенца на кладбище - ВИДЕО

В конце мая случайные прохожие, услышав детский плач, доносящийся с кладбища в городе Канделария (остров Лусон, регион Калабарсон, провинция Кесон, Филиппины), обнаружили между могил двухмесячного младенца, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Местные жители забрали ребенка и отвезли его в больницу, где врачи сказали, что мальчик провёл на кладбище всю ночь и, как ни странно, кроме голода, его ничего не беспокоило. Медики выразили благодарность не оставшимся безразличными к судьбе ребёнка случайным прохожим.

Местные власти позаботились о маленьком мальчике по имени Луи и передали его в отдел социального обеспечения. Позже нашлась его бабушка, Глория Перес, которая идентифицировала свою дочь - Лару Сентильяс, как мать. Полицейские арестовали бессердечную местную жительницу, оставившую своего сына на кладбище.

Гильермо Элеазар, начальник полицейского участка заявил, что безжалостной мамаше грозит уголовное обвинение по поводу отказа от ребенка и оставлении несовершеннолетнего в опасности.

"На кладбище много бродячих собак и грызунов. Если бы они напали на него, там не было никого, кто мог бы помочь ему. Только благодаря милости Божьей он теперь в безопасности. Мы совместно с отделом социального обеспечения, возбудим дело против женщины, которая будет обвинена в нарушении республиканского закона № 7610 - о борьбе с насилием по отношению к детям", - заявил Гильермо Элеазар во время интервью местному телеканалу.

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