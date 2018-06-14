Трампа выдвинут на Нобелевскую премию за саммит в Сингапуре

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что выдвинет кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии, если проведенный в Сингапуре саммит приведет к соглашению о денуклеаризации КНДР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Если сингапурский саммит станет первым шагом на пути к заключению поддающегося проверке соглашения, гарантирующего денуклеаризацию КНДР, я напишу письмо в Нобелевский комитет о выдвижении (кандидатуры) президента Трампа", - написал Макфол в Twitter.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако каких-либо подробностей и деталей заявление не содержит. Основная критика в американских СМИ связана как раз с "неконкретным" характером документа, а также с обещанием Трампа приостановить военные учения в регионе на время переговоров с КНДР, что расценивают как неоправданную уступку Ким Чен Ыну.

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