Мама сняла, как сын катается на велосипеде, но за ребенком следила не только она - ВИДЕО

14 июня 2018 14:20

Луиза Лентон из Девона, Англия, сняла на видео призрак женщины, который следил за её пятилетним сыном из окна старинного особняка. Здание было построено в XIX веке, а во время Первой мировой войны там располагался госпиталь, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Автор видео утверждает, что не сразу заметила даму в окне. Лишь дома, пересматривая отснятый ролик, она увидела призрака и пришла в ужас. Позже женщина поинтересовалась у охранников, находился ли кто-либо посторонний в особняке в момент съёмки, и они ответили отрицательно.

"Конечно же, это не охранник. Это женщина, и на ней наряд, который выглядит по-викториански", - говорит Луиза Лентон.

Ряд пользователей предположил, что фигура в окне может быть призраком Айседоры Дункан - в начале XX века знаменитая танцовщица встречалась с владельцем особняка. Впрочем, нельзя исключать возможность ошибки или обмана со стороны охранников - этой версии придерживаются скептически настроенные зрители.

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Нажмите на видео для просмотра:
Мама сняла, как сын катается на велосипеде, но за ребёнком следила не только она

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