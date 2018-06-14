Евросоюз вводит обязательный сертификат безопасности для самолетов

Власти ЕС ввели в действие новую систему для предотвращения проникновения в европейское воздушное пространство самолетов, не отвечающих нормам безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Еврокомиссию, передает Day.Az.

Согласно установленным правилам, любое воздушное судно из стран вне ЕС, которое входит в воздушное пространство союза, должно иметь единый сертификат безопасности полетов, действующий на всей территории Европы, который называется "разрешением эксплуатанта из третьих стран" (TCO).

"В соответствии с усилиями Европейского союза, направленными на то, чтобы сделать европейское воздушное пространство как можно более безопасным, "Евроконтроль" сегодня развертывает новую систему предотвращения проникновения небезопасных воздушных судов в европейское воздушное пространство", - сообщила ЕК.

Новая система призвана предупреждать авиадиспетчеров всех государств-членов о том, что воздушное судно, не имеющее такого разрешения, пытается войти в воздушное пространство. Самолету, таким образом, будет отказано в пролете.

"Новая система является результатом тесного сотрудничества между комиссией, "Евроконтролем" и Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) в рамках совместных усилий по созданию наилучших инструментов обеспечения безопасности полетов", - отмечается в сообщении.

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