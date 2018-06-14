Во Франции задержали подозреваемого в причастности к теракту в 2015 году

Французская полиция задержала 37-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Париже в 2015 году, он находится под временным арестом, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что мужчина был задержан 12 июня в парижском регионе. Он подозревается в том, что помогал террористу Амеди Кулибали получить оружие, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Череда терактов и ЧП началась во Франции 7 января 2015 года с нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo, печатавшего карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских.

Через два дня мужчина, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Захватчиком был 32-летний Амеди Кулибали, он был убит при штурме магазина спецназом. В результате нападения погибли четыре человека, 15 заложникам удалось спастись. В ходе двух спецопераций 9 января трое террористов были уничтожены.