ЕС хочет повысить долю возобновляемой энергии

Европарламент, Еврокомиссия и Совет стран Евросоюза согласовали компромиссный вариант законопроекта, направленного на увеличение доли возобновляемой энергии (ВЭИ) в общем объеме потребления в ЕС до 32% к 2030 году, сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинса на брифинге в четверг. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня утром было достигнуто грандиозное соглашение по возобновляемой энергии: переговорщики от Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии согласовали обязывающую всех членов европейскую цель в 32% к 2030 году", - сказал он.

В 2009 году ЕС определил в качестве цели повысить долю ВЭИ до 23% к 2020 году. В 2014 году Еврокомиссия предложила поднять эту планку минимум до 27% к 2030 году. Европарламент, в свою очередь, настаивал минимум на 35%.

В 2014 году доля ВЭИ в энергетическом цикле ЕС составляла 15,3%. На ископаемые виды топлива приходится примерно 70% потребляемой ЕС энергии. В случае роста использования возобновляемой энергии этот показатель может снизиться примерно до 54% к 2030 году, отметило в своем докладе Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA).



