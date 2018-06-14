Улицы Москвы заполнили футбольные болельщики - ВИДЕО

14 июня 2018 16:36

Тысячи любителей футбола со всей планеты буквально заполонили Москву. Атмосфера настоящего праздника и предвкушение начала главного спортивного события: буквально через считаные часы болельщики начнут заполнять трибуны "Лужников" перед очень важным стартом. А пока очереди в пункты выдачи билетов и паспортов болельщиков пестрят разнообразием флагов и национальным колоритом, с которым настоящие фанаты демонстрируют преданность своей команде и, конечно, благодарность России - стране-организатору. Некоторые даже успели выучить песни на русском языке, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ну а посмотреть игры в столицы не посещая стадион можно будет на территории фан-зоны на Воробьевых горах, откуда, помимо всего прочего, открывается потрясающий вид на Москву. Насладиться праздником футбола там смогут до 40 тысяч человек в день. Откроется она ровно за два часа до официального начала турнира.

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Улицы Москвы заполнили футбольные болельщики

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