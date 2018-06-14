Московские следователи снялись в клипе к ЧМ -2018 по футболу - ВИДЕО

Главное следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации по городу Москве записало видеоклип в поддержку сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира. Видео было опубликовано на официальном канале Следственного комитета на YouTube, сообщает Day.Az со ссылкой на www.rbc.ru.

Песню, звучащую в клипе, исполняет заслуженный артист России Дмитрий Дунаев.

"Все сотрудники Следственного комитета сегодня болеют за наших футболистов!", - прокомментировали видеоклип в официальном аккаунте ведомства в Facebook.

Чемпионат мира по футболу-2018 стартует 14 июня в Москве.

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