Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету хуситов

Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, запущенную повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситы) по югу-западу королевства, сообщает телеканал al-Ekhbariya со ссылкой на собственного корреспондента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.