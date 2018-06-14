Mercedes отзывает 9,3 тысячи автомобилей в России

Mercedes отзывает 9,3 тысячи автомобилей в РФ из-за возможного срабатывания подушки безопасности водителя, сообщает .Росстандарт в четверг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов, реализованные с 2016 года по 2018 год.

"Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 9281 транспортных средств марки Mercedes-Benz A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов... Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда", - говорится в сообщении.

На отзываемых автомобилях будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.



