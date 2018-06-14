Эрдоган сделал России военное предложение

Турция предложила России совместное производство систем противоракетной обороны С-500, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Как сообщает Hurriyet Daily News, он также подтвердил решимость правительства разместить в Турции ракетные системы С-400, несмотря на сопротивление со стороны Соединенных Штатов.

"Кроме С-400, я сделал предложение России о совместном выпуске С-500", - сказал Эрдоган в телевизионном интервью с 13 июня.

Системы С-500 все еще находятся на стадии разработки и, как считается, будут развернуты к 2020 году в качестве дополнения к существующим зенитным ракетным комплексам С-400, но большего диапазона.

Российские С-400 поступят в Турцию для увеличения ее противовоздушной обороны до июля 2019 года.

В ответ на оппозицию некоторых стран против закупки Турцией С-400 в России, Эрдоган заявил, что у Греции есть более ранняя версия этих систем - С-300.

"В Греции есть С-300. Вы им ничего не говорите, хотя у них есть С-300. Эти системы также развернуты в Сирии, за пределами НАТО, и вы ничего не говорите. Но когда дело доходит до Турции, это трудно понять", - сказал Эрдоган.