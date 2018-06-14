Салах сможет принять участие в матче против Уругвая на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер сообщил, что египетский нападающий Мохамед Салах с большой долей вероятности сможет принять участие в первом матче своей команды на чемпионате мира - 2018 в России против сборной Уругвая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Салах хорошо себя чувствует, очень хорошо. Он быстро восстановился, мы обращаем на него большое внимание. Он уже потренировался с нами, надо будет посмотреть, как пройдет сегодняшняя тренировка, и я могу заверить вас почти на 100%, что он будет играть. Мы все наполнены оптимизмом, и почти уверены, что он будет играть завтра с нами", - цитирует Купера ТАСС.

Отмечается, что врачи позволили Салаху сделать выбор - выходить на поле или нет. Главный тренер национальной команды выразил уверенность, что 25-летний форвард примет положительное решение.

Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня), России (19 июня) и Саудовской Аравии (25 июня).