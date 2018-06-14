В Греции парламент принял закон о новых реформах

Парламент Греции в четверг принял законопроект о новых реформах, проведения которых требуют международные кредиторы, передает передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За проголосовали 154 депутата правящей коалиции, против - 143 депутата. Всего в парламенте 300 мест.

Законопроект предусматривает, в частности, сокращение пенсий новых пенсионеров, снижение необлагаемого налогом уровня доходов, повышение налогов, приватизацию госпредприятий, сокращение расходов на общественные и социальные нужды.

Несколько десятков "предварительных условий" были согласованы с кредиторами из ЕС и МВФ и их принятие необходимо для выделения последнего транша кредита и выхода Греции в августе этого года из третьей программы помощи объемом 86 миллиардов евро.

Законопроект рассматривается как срочный. 21 июня "греческий вопрос" будет рассматриваться на заседании Еврогруппы.

Днем в Афинах прошли митинги против новых мер экономии.