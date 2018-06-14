В Грузии выдвинули кандидата на пост премьера

Парламентское большинство в Грузии по итогам переговоров выдвинуло кандидатом в премьеры исполняющего обязанности министра финансов, 36-летнего Мамуку Бахтадзе, сообщил лидер парламентского большинства, депутат Арчил Талаквадзе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Команда единогласно поддержала данную кандидатуру",- заявил он на брифинге.

Ранее премьер Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку, заявив, что у него есть разногласия с председателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Президент должен представить новую кандидатуру на пост главы кабмина парламенту, а после того, как кандидат сформирует свой состав правительства, законодательный орган соберется, чтобы решить вопрос о вотуме доверия ему.

По данным грузинских СМИ, Бахтадзе является близким другом Уты Иванишвили - старшего сына основателя и председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Бахтадзе занимал должность директора Грузинской железной дороги с 2012 года, сразу после прихода "Грузинской мечты" к власти. В СМИ утверждают, что под его руководством оборот компании сократился более чем в два раза. Министром финансов Бахтадзе стал в ноябре 2017 года.