В Москве состоялась церемония открытия ЧМ-2018 по футболу - ФОТО

В Москве на стадионе "Лужники" состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Небольшие секреты церемонии стали известны еще накануне. Так, автор концепции представления Феликс Михайлов рассказал журналистам, что "сама церемония сплетена из единого музыкального трека, внутри которого есть сольное появление (британского певца) Робби Уильямса, сольное появление (оперной певицы) Аиды Гарифуллиной и их дуэт".

"В основе - микс из главных хитов Робби Уильямса. Поскольку одним из символов чемпионата мира является перо жар-птицы, то мы в открытии используем этот элемент: Аида Гарифуллина до дуэта с Робби Уильямсом прилетает на жар-птице", - сообщал Михайлов.

Позднее британский певец рассказал агентству Рейтер, что хотел в рамках церемонии исполнить свою композицию Party like a Russian, но в итоге его "попросили этого не делать".

"Впрочем, это не имеет ничего общего с тем, что меня не просили. Речь о том, что я исполню мои самые крупные хиты, которые наиболее известны", - сказал Уильямс.

Чуть менее чем за полтора часа до начала матча испанский вратарь Икер Касильяс и российская модель Наталья Водянова представили общественности главный трофей чемпионата мира - кубок, который поднимет над головой победитель турнира.

За час до начала матча арена "Лужники" оказалась заполнена более чем наполовину. В этот момент диктор по стадиону объявил стартовый состав сборной России, после чего призвал трибуны спеть караоке. Для хорового пения была выбрана "Калинка". Пока болельщики хором заводили "В саду ягода-малинка", футболисты обеих сборных проводили разминку.

Спустя пять минут после русской народной диктор огласил стартовый состав команды Саудовской Аравии и призвал трибуны к еще одной песне хором. Правда, она такого ажиотажа, как "Калинка", не вызвала. Причина банальна - это была национальная песня аравийцев.

Впрочем, это был только разогрев перед основной частью. Непосредственно церемония открытия стартовала в 17:30 по московскому времени. По сравнения с подобными мероприятиями на предыдущих турнирах она была куда короче и построена была на музыкальных номерах. Режиссером-постановщиком выступил Илья Авербух, серебряный призер Игр-2002 в танцах на льду, ныне известный продюсер и хореограф.

ЖАР-ПТИЦА И МАЛИНОВЫЙ ПИДЖАК

Все поле покрыли зеленым ковром, после чего зазвучал Чайковский, и перед зрителями предстали легендарный бразилец Роналдо в черном костюме и Робби Уильямс в малиновом пиджаке. Британец взял в руки микрофон и в сопровождении танцоров и фристайлеров исполнил Let Me Entertain You.

Не успели отгреметь аплодисменты, как на огненной Жар-птице на поле появилась Гарифуллина. Пока Робби Уильямс баловал всех своим хитом Feel, артисты на сцене из нескольких золотых лепестков сложили слово "Любовь", которое потом трансформировалось в английское Love.

И тут настала пора дуэта. Для совместного исполнения двумя артистами была выбрана Angels. В момент исполнения на центр поля вышли 32 артиста, которые представили все страны-участницы чемпионата мира. А из лепестков перед зрителями сложилось еще одно слово: Welcome. Добро пожаловать на чемпионат мира!

Посол чемпионата мира от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева вынесла на поле официальный мяч турнира - тот самый, который в марте нынешнего года побывал на МКС. Символический удар по нему нанесли двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо и Забивака - маскот чемпионата мира в России.

Затем с приветственной речью выступили президент России Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино. После этого прозвучали гимны Саудовской Аравии и России и начался первый матч чемпионата мира между сборными указанных двух стран.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит на территории России. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург. Финальный матч состоится 15 июля в "Лужниках".

