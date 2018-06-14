Французы создали шампанское для праздников на орбите

Самые разные производители сегодня, вдохновлённые планами разных стран по освоению Луны и даже Марса, создают продукты, которые бы пригодились будущим покорителям в невесомости. И речь не только о новых технологиях, но и о еде, а также о напитках, которые к суровой и сложной работе космонавта сегодня не имеют никакого отношения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Впрочем, времена меняются, и то, что сегодня неприемлемо, когда-нибудь станет нормой. Если не для работающих на орбите, то хотя бы для отдыхающих в космосе.

Недавно австралийцы представили пенный напиток, который можно будет откупорить и испробовать в невесомости. Теперь же французский производитель Mumm представил свою версию "космического" шампанского.

Результатом трёхлетнего сотрудничества дома шампанских вин Mumm и дизайнерской компании Spade стал продукт под названием Mumm Grand Cordon Stellar.

Отличие его в том, что высокотехнологичную бутылку и бокалы можно использовать в космосе. Дело в том, что невесомость не позволяет жидкости вырваться из бутылки. Если в земных условиях гравитация заставляет шипучий напиток перетечь из бутылки в бокал, то в невесомости за счёт сил поверхностного натяжения он превращается в пузырь, который невозможно отсоединить от стенок бутылки.

Все подробности производитель не раскрывает, но, согласно данным сайта New Atlas, выталкивать вино из высокотехнологичной бутылки будет углекислый газ, который и делает шампанское игристым. Вытекать, правда, будет не поток жидкости, а подобие пены.

Затем эту пену будет каким-то образом улавливать металлическое кольцо на горлышке бутылки. Оно же будет выпускать напиток в виде пузыря, который затем должен будет поймать в специальный бокал человек, желающий отведать шампанского.

Бокал имеет форму олимпийского факела. Его ножка не имеет основания, так как поставить его всё равно будет некуда. А вот вогнутая пятисантиметровая чаша сконструирована таким образом, чтобы удерживать порцию напитка внутри опять же за счёт сил поверхностного натяжения.

Новое шампанское уже протестировали в искусственной невесомости. Как отмечает дегустатор бренда Дидье Мариотти (Didier Mariotti), из-за того что напиток обволакивает рот, вкусовые ощущения значительно усиливаются.

Выпуск необычного продукта запланирован на сентябрь 2018 года в рамках рекламной кампании бренда.