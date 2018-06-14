Страны ЕС единогласно поддержали план по введению пошлин на товары из США
Страны Евросоюза единогласно поддержали план по введению импортных пошлин на товары из США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на европейские источники.
"Страны Европейского союза в четверг единогласно поддержали план по введению импортных пошлин на товары из США на сумму 2,8 миллиарда евро (3,3 миллиарда долларов) в ответ на американские пошлины на европейские сталь и алюминий", - сообщили источники агентства.
Как уточняет агентство, данное решение все еще требует одобрения Европейской комиссии, следующее заседание которой состоится 20 июня. "Объявленные меры должны быть введены в конце июня или в начале июля", - сообщает агентство.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее США, обосновав соображениями национальной безопасности, ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия - 10%. Евросоюз в ответ на это заявил о трех направлениях действий: открытие спора в ВТО, наложение пошлин на импорт ряда товаров из США для ребалансировки ситуации в рамках правил организации, а также о возможности ввести защитные меры на рынке стали, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за "закрытия" рынка США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!