Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в матче ЧМ-2018 - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

20:58

Сборная России одержала крупную победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего чемпионата мира по футболу. Стартовая встреча турнира прошла в Москве на стадионе "Лужники", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Счет в матче на 12-й минуте открыл полузащитник сборной России Юрий Газинский, голевой пас которому отдал Александр Головин. На 24-й минуте из-за травмы был заменен Алан Дзагоев, вместо него на поле вышел Денис Черышев. На 43-й минуте матча Черышев с передачи Романа Зобнина забил мяч, удвоив преимущество российской команды. Черышев стал первым игроком в истории, который вышел на замену в матче открытия чемпионата мира и забил гол.

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20:06

Сборная России выигрывает у команды Саудовской Аравии со счетом 2:0 после первого тайма в матче открытия чемпионата мира по футболу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Игра проходит в четверг на стадионе "Лужники" в Москве. На 12-й минуте отличился полузащитник сборной России Юрий Газинский, который стал автором первого гола на турнире, а на 43-й минуте хавбек Денис Черышев удвоил преимущество хозяев ЧМ-2018.