Белый дом и Пентагон разрабатывают план по приостановке военных учений США и Южной Кореи

14 июня 2018 20:34

Представитель Пентагона Кристофер Логан заявил, что сотрудники военного ведомства ведут переговоры с Белым домом по приостановке военных учений Соединенных Штатов и Республики Корея на Корейском полуострове, передает передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы работаем над выполнением распоряжения президента", - сказал Логан.

Он отметил, что Пентагон работает с Белым домом, чтобы представить варианты приостановки военных учений, которые отвечают требованиям президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил о желании вывести войска из Южной Кореи. По его словам, содержание американских войск на Корейском полуострове обходится Соединенным Штатам "очень дорого". Он отметил, что вопрос вывода войск не обсуждался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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