В Никарагуа число погибших в ходе акций протеста достигло 154

До 154 человек возросло число жертв массовых акций протеста в Никарагуа, сообщил в четверг Никарагуанский центр по правам человека.

Как отмечает портал Caraota Digital, в этот список включены только подтвержденные погибшие, поэтому общее число может увеличиться, так как есть данные о других убитых или пропавших без вести, однако они неофициальные. Ранее сообщалось о 146 погибших, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.

В пятницу в стране должен возобновиться прерванный ранее национальный диалог о мире, сообщила Епископская конференция Никарагуа. По сообщению конференции, она получила ответ от президента Ортеги на предложения, сделанные епископами для нормализации ситуации в стране.