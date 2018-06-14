Генпрокурор Нью-Йорка подала в суд на Фонд Трампа

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала в суд на благотворительный Фонд президента США Дональда Трампа. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Би-би-си".

Андервуд обвиняет Фонд Трампа в "незаконной политической координации", направленной на то, чтобы повлиять на президентские выборы в 2016 году.

Как отмечается, генпрокурор Нью-Йорка в своем иске потребовала распустить организацию.

По данным Андервуд, Фонд Трампа также потратил более $250 тысяч на урегулирование судебных споров вокруг различных компаний президента США.